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تعليق الدراسة الحضورية غداً في منشآت التدريب التقني والمهني بعسير والكليات التطبيقية في النماص وبلقرن

28 أكتوبر 2023 - 11:41 مساءً

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أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ في جميع المنشآت التدريبية التابعة لها، للفترتين الصباحية والمسائية؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عبر منصة ” التدريب الإلكتروني”.

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كما أعلنت جامعة بيشة اليوم, عن تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد، في كلية العلوم الطبية التطبيقية، والكلية التطبيقية بالنماص، والكلية التطبيقية في بلقرن، إلى الدراسة (عن بُعد)؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

28 أكتوبر 2023 - 11:41 مساءً
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