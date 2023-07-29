“تعليم الرياض” يصدر 30 منتجاً إعلامياً عن استثمار أوقات الإجازة الصيفية

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أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض نحو 30 منتجاً إعلامياً متنوعاً يستهدف التوعية والتثقيف والتوجيه للاستفادة واستثمار الأوقات خلال الإجازة الصيفية لطلاب والطالبات.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن الإدارة وضعت خطة إعلامية لإعداد عددٍ من المنتجات الإعلامية المتنوعة لاستثمار أوقات الإجازة الصيفية، وذلك بمشاركة عددٍ من خبراء التربويين في عدد من المجالات المتنوعة .

وأشار إلى الدور الكبير للإعلام في تثقيف وتوجيه وتوعية أفراد المجتمع وخاصة الفئات المستهدفة من أولياء أمور وطلاب وطالبات ومنحهم الأفكار والأنشطة للتخطيط والاستفادة من الإجازة الصيفية ومساعدتهم في طرق اكتشاف مواهبهم وتنميتها وطرق ممارسة الأنشطة بجميع مجالاتها الثقافية والرياضية والعلمية وفق التطورات الكبيرة والمتسارعة في التقنية والاتصالات.

وقال:” إن الإجازة فرصة للطلاب لأخذ استراحة من مسؤولياتهم المدرسية، ولكن أيضًا للعمل على أنفسهم هناك العديد من الطرق التي تمكن الطلاب من استغلال الاجازة الدراسية، بالإضافة إلى اكتساب مهارات جديدة وتطوير الأهداف التعليمية لهم”.

ودعا متحدث “تعليم الرياض” الأسر لمشاركة أبنائهم في التخطيط لاستثمار أوقات الفراغ، منوها بأن الإجازة فرصة للتعرّف على اهتمامات أبنائكم واكتشاف مواهبهم؛ فاحرص على استثمار أوقاتهم بالأنشطة المفيدة التي تُسهم في تنمية مهاراتهم وتلبي احتياجاتهم المختلفة.‏