تعليم الشرقية يشارك في نهائيات مسابقة “نبي الرحمة”

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اختتمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أمس، التصفيات النهائية على مستوى المدارس والمكاتب المشاركة في “مسابقة نبي الرحمة ” وصولاً لإجراءات التحكيم النهائية، حيث سترفع أفضل 6 مشاركات تمثل إدارة التعليم بالمنطقة وتعليم حفر الباطن للمنافسة على مستوى المملكة.

وتعد المسابقة إحدى البرامج الفنية التنافسية التي تنمي مهارات الخط العربي لدى طلبة التعليم العام، يتم فيها إنتاج خطوط عربية وتحكيم النتائج على ثلاثة مستويات هي المدرسة، وإدارة التعليم، والوزارة من قبل نخبة من المختصين وفق معايير علمية محددة.

وتهدف المسابقة إلى العناية بالخط العربي وجمالياته الذي رسم حروف القرآن الكريم، وإكساب الطلبة المعارف الفنية اللازمة نظرياً وعملياً للخط العربي، وإبراز الجماليات الفنية والقيم التشكيلية للحرف العربي.