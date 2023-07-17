تعليم الطائف يبدأ التسجيل في الملتقى العلمي الصيفي بشهر محرم المقبل

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن بدء التسجيل في برنامج الملتقى العلمي الصيفي 2023، لطلاب وطالبات المحافظة وزوارها، والذي سينفذ في مركز الطائف العلمي، للطلاب خلال الفترة من 5 محرم وحتى 16 محرم 1445هـ وللطالبات من 19 محرم وحتى 1 صفر 1445هـ.

ويهدف الملتقى إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية، مما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن الملتقى يسهم في اكتشاف المواهب والقدرات في التطبيقات والممارسات العلمية، مشيرًا إلى أن الأسرة لها دور كبير في حث أبنائها وبناتها على المشاركة واستثمار الإجازة في تعزيز قدرات الطلبة وتعزيز الاتجاه الإيجابي نحو تعلم العلوم في التقنية والهندسة والرياضيات، لإعدادهم للمنافسات العالمية والإقليمية والاختبارات الدولية.

يذكر أن الملتقى يستهدف طلاب وطالبات التعليم العام في الفترتين الصباحية والمسائية.