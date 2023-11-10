تعليم القريات ينهي استعدادته لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1445هـ

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‏وسط تكامل وجاهزية منظومة عمل الكوادر التعليمية والإدارية وتجهيز كافة اللجان استعداداً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بعد غدٍ الأحد الموافق 28 / 4 / 1445هـ أنهت إدارة تعليم القريات عمليتها الإشرافية في متابعة التهيئة والاستعداد وجاهزية مدارس المحافظة وقراها حرصا لتأدية الاختبارات بالشكل المناسب والمأمول.

‏ وقال مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بأن الاختبارات ستسير وفق ماخطط له من الاستعداد والجاهزية ، متمنيًا التوفيق لجميع الطلبة والحصول على أعلى الدرجات، وأضاف في كلمة وجهها لأبنائه الطلبة قبيل الاختبارات بأن الإدارة وجميع منسوبيها يحرصون على نجاح فترة الاختبارات وأن يوفر الجميع للطلبة الأجواء التي تساعدهم على أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة ، مؤكداً على أهمية التقيد بالأنظمة والأدلة الخاصة بالاختبارات.

وأشاد الدكتور الثبيتي بالدور والجهود التي يقوم بها مساعدية ورؤساء الأقسام والمشرفون والمشرفات وقادة المدارس والهيئات التعليمية والإدارية، والتي بذلت الجهود للوصول إلى مانحن عليه من النتظيم والاستعداد التام .