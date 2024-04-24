“تعليم الليث” يُعلن بدء التقديم لشغل إدارات ووكالات المدارس للعام الدراسي القادم 1446هـ

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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن بدء التقديم للعمل في التشكيلات المدرسية؛ لسد الاحتياج المتوقع في إدارات ووكالات مدارس البنين والبنات للعام الدراسي القادم 1446هـ.

ودعا المتحدث الرسمي لتعليم الليث الدكتور محمد بن أحمد العاقل, الراغبين والراغبات ممن تنطبق عليهم ضوابط التكليف التسجيل في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1445/10/23 هـ عبر رابط البنين: https://forms.gle/h2a1hgeYvoNUZPim6 ورابط البنات: https://forms.gle/deCsN1LMZEkWRJi5A .

وأكد العاقل, أن على المتقدمين والمتقدمات تسليم المستندات المطلوبة عند التقديم مكتملة إلى الإشراف التربوي قبل إجراء الاختبار التحريري، وهي: صور من المؤهل الأكاديمي، والدبلوم التربوي، وأعلى مؤهل، والهوية الوطنية، والدورات التدريبية، وشهادات الشكر، بالإضافة إلى نموذج الترشيح للتشكيلات المدرسية مع تعبئة استمارتي تقويم المعلم المرشح من المشرف المتخصص ومن مدير المدرسة، مشيرًا إلى أن التقديم يشمل المعلمين المنقولين والمعلمات المنقولات إلى تعليم الليث في حركة النقل الخارجي لهذا العام 1445هـ.