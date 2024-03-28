تعليم جازان يحتفي بيوم مبادرة “السعودية الخضراء”

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شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في الاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء تحت عنوان “لحاضرنا ومستقبلهم .. نمضي لغدٍ أكثر استدامة ” والتي تهدف لتعزيز جهود حماية البيئة وتسريع رحلة انتقال الطاقة وبرامج الاستدامة وتقلل الانبعاثات الكربونية وتزيد من أعمال التشجير واستصلاح الأراضي وتحمي المناطق البرية والبحرية في المملكة وتعالج تحديات تغيرات المناخ.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية التوعوية، ورفع الوعي بجهود المملكة لمكافحة تغيّر المناخ، وتأكيد الدور المهم لجميع فئات المجتمع في بناء مستقبل مستدام ، مبينًا أن المجتمع التعليمي شارك بفاعلية في النسخة الأولى من يوم مبادرة السعودية الخضراء، وذلك من خلال نشر الوعي والمعرفة، واتخاذ إجراءات فعلية لدعم أنشطة العمل المناخي والترويج لها سواءً عبر برامج التواصل الاجتماعي .

وأضاف أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في الاتصال المؤسسي نفذت حملة إعلامية توعوية والتي انطلقت مساء أمس مستهدفة منسوبي التعليم في المنطقة والأسر وأولياء الأمور والمجتمع حيث شملت رسائل اتصالية توعوية متنوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للإدارة ، مشيرًا إلى أن جميع مكاتب التعليم والمدارس بالمنطقة احتفت بهذا اليوم عبر الشاشات الإلكترونية والمنصات الرسمية .