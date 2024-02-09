“تعليم جازان” يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج “ريالي” لتعزيز ثقافة الادخار

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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان طلاب وطالبات التعليم العام في جميع المراحل الدراسية للتسجيل والمشاركة في برنامج “ريالي” للوعي المالي والادخار عبر التسجيل في المنصة: (Riyali.com).

ويهدف البرنامج الذي أطلقته وزارة التعليم تطبيقه في المدارس لإكساب الطلاب والطالبات المهارات المالية اللازمة، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال؛ تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية للتعليم لتعزيز مهارات الوعي المالي والادخار وتشجيع استثمار التقنيات الحديثة الآمنة في المجالات المالية وتحفيز روح المبادرة والطموح وتشجيع الطلبة على فتح حساب بنكي ادخاري.

ويُتيح البرنامج فرصة المشاركة للطلبة في الأنشطة التثقيفية للوعي المالي عبر منصة البرنامج لتعلّم أسس الوعي المالي والادخار، والتأكد من اجتياز الطلاب للأسئلة المتعلقة بالبرنامج التعليمي التثقيفي للوعي المالي والادخار في المنصة كشرط للانتقال للمرحلة التالية، فيما تشمل مراحل البرنامج إتمام البرامج التعليمية المخصصة لكل مرحلة دراسية في المنصة، وإقامة الفعاليات المصاحبة، وغرس المفاهيم التي تلقاها الطلاب والطالبات ومنحهم فرص الممارسة والتطبيق وتنفيذ تحديات ومنافسات البرنامج في المنصة واستكمال مراحل البرنامج، وصولاً إلى إعلان النتائج الختامية، وتوزيع الجوائز المالية والتقديرية على الفائزين في المنافسة في نهاية العام الدراسي الحالي.