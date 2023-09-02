تعليم جدة يحقق مراكز متقدمة في منافسات تحدي القراءة العربي

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حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة بإدارة نشاط الطلاب (بنين – بنات) المركز الأول والمركز الثالث في مشروع تحدي القراءة العربي في نسخته السابعة على مستوى المملكة عن فئة البنين والبنات، وكذلك عن فئة ذوي الهمم.

وحقق الطالب صالح بن فلاح الزهراني من مدرسة ابن حجر العسقلاني الثانوية المركز الثالث عن فئة البنين، والطالب عبدالغفار بن ربيع هبيلي من مدرسة دار الفرسان الأهلية المركز الثالث عن فئة ذوي الهمم، فيما حققت الطالبة ريما بنت عويد السلمي من معهد النور المركز الأول عن فئة ذوي الهمم بنات، والطالبة سلمى بنت ياسر الأحمدي المركز العاشر من الابتدائية الثالثة عشر لتحفيظ القرآن الكريم عن فئة البنات، كما حققت حياة بنت عبدالله الغامدي منسقة مشروع تحدي القراءة بتعليم جدة المركز الثالث عن فئة المشرف المتميز.

من جهتها، بينت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، أن هذا الإنجاز يسهم في تنمية روح القراءة لدى الطلبة في المدارس ويعزز ثقافتهم لتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على خدمة الوطن والقيادة، مثمنة دعم سمو أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، ومحافظ جدة، مؤكدة أن اعتلاء منصات التتويج أصبح ديدن طلاب وطالبات تعليم جدة بفضل ما يلقونه من رعاية واهتمام من القيادة الحكيمة ووزارة التعليم.