تعليم عسير يحصد 92 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات 2024م

عمر آل قايد

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير «92» ميدالية في مسابقة “كانجارو” موهبة للرياضيات 2024م، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم ، وتهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، حيث حقق طلاب وطالبات تعليم عسير «40» ميداليات ذهبية، و «31» ميدالية فضية، و «21» ميدالية برونزية.

بدوره أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير، فهد بن صالح عقالا، أن هذا الإنجاز يترجم دعم القيادة الرشيدة -أعزّها الله- للتعليم، ويؤكد حرص واهتمام سمو أمير منطقة عسير الأمير ⁧‫تركي بن طلال‬⁩ بكل ما يرتقي بتعليم المنطقة في شتى المجالات، مقدماً التهنئة للطلبة ولأُسرهم، وفِرق العمل في الإدارة والمدارس؛ نظير تحقيق هذه الإنجازات، لافتاً إلى أنها تُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها طلابنا وطالباتنا في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

يُذكر أن مسابقة “كانجارو” موهبة للرياضيات تعدّ من أكبر المسابقات التي تقام في أكثر من «70» دولة حول العالم لقرابة «6» ملايين طالب وطالبة، وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ وذلك بهدف تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير مهاراتهم الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية، ومساعدتهم على تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.