تعليم مكة ينفذ مسابقة وزارة التعليم لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية لهذا العام

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بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ مسابقة وزارة التعليم لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية لهذا العام والتي أطلقتها لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام (حكومي وأهلي) .

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والطالبات وتحفيزهم للتنافس على حفظ كتاب الله وتلاوته وحفظ السنة النبوية وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلاب والطالبات وتشجيعهم على الإقبال على حفظ القرآن وترتيله وحفظ الأحاديث النبوية، حيث أن ذلك يسهم في تعزيز الهوية الإسلامية.

وتأتي المسابقة ضمن جهود العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتسعى إلى ربط الطلبة بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ حيث تنقسم المسابقة لعدة مسارات وهي: مسار حفظ القرآن الكريم، ومسار تلاوة القرآن ومسار حفظ السنة النبوية، وتُنفذ على ثلاثة مراحل ؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى مرحلة التنافس داخل الإدارة التعليمية ( الإدارة ،مكاتب التعليم ، المدارس ) من 4 رمضان وحتى 22 رمضان ؛ والمرحلة الثانية تُنفذ عن بعد في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بين الطلاب والطالبات المؤهلين من إدارات التعليم في نهاية المرحلة الأولى، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 19 شوال 1444 هـ ؛ حيث يتأهل من هذه المرحلة 70 فائزاً وفائزة في مسار حفظ وتلاوة القرآن الكريم و 30 فائزاً وفائزة من مسار حفظ السنة النبوية للمرحلة الختامية، والتي تنفذ في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة حضورياً يوم 27 شوال 1444 هـ ؛ حيث يتنافس فيها الطلاب والطالبات المتأهلون من المرحلة الثانية على المراكز الخمسة الأولى من كل مسار من كل فرع .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم أصدرت تعميماً بتشكيل لجان إشرافية للمسابقة برئاسة مدير التعليم، والتأكيد على أهمية دور مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات والنشاط الطلابي في تفعيل المسابقة بين الطلبة، إلى جانب تشكيل فرق للتحكيم من المختصين والمختصات، وإجراء عمليات الفرز والتحكيم و فق ضوابط ومعايير موضوعية ومحددة.