“تعليم نجران” يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في البرنامج التدريبي لمسار العلوم

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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران جميع الطلاب والطالبات بالمنطقة للمسارعة بالتسجيل في البرنامج التدريبي لمسار العلوم، الذي تنظمه هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ، وذلك عبر الرابط التالي: https://registration.rdia.gov.sa/survey?sId=QxyRKeDcC6A%3d .

وأوضح تعليم نجران أن البرنامج حضوري في منطقة الرياض، ويستهدف الطلاب والطالبات من عمر 12 – 18 عاماً، لتدريبهم في مجالات مختلفة منها الروبتات، والتقنيات الصحية، والواقع المعزز، وينتهي التسجيل في البرنامج في 7 من شهر أبريل الحالي.

يذكر أن البرنامج متخصص لتطوير القدرات والمواهب العلمية للمشاركين من خلال 30 ساعة تدريبية يقدمها نخبة من أبرز الخبراء والمختصين، ليتيح التعمق في تصميم المنتجات والمشاريع الإبداعية، والعمل على أدوات مختلفة مثل: آلات القطع بالليزر، والتصميم ثنائي وثلاثي الأبعاد، ولغات البرمجة، ويضمن حصول المتدرب على فهم شامل لتطبيقات التكنولوجيا المتنوعة، وتوسيع مجموعة مهاراته عبر مجالات مختلفة، وعند الانتهاء من البرنامج يحصل المتدربون على شهادة ووثيقة تقييم تعرض المهارات المكتسبة في الإبداع والتواصل والنمو الشخصي وتقنيات التصنيع والتقنيات المتقدمة، علماً أن البرنامج يؤهل للمشاركة في مسابقة معرض العلوم.