تعليم نجران ينظم ملتقى الوعي الفكري .. التكامل في الأدوار والمسؤوليات

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نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، عبر الاتصال المرئي ، ملتقى الوعي الفكري ، بعنوان “التكامل في الأدوار والمسؤوليات بين الإدارات والأقسام في إدارة التعليم تجاه الوعي الفكري”.

وتضمن الملتقى كلمة لمدير تعليم منطقة نجران منصور بن عبدالله آل شريم, تناولت الوعي الفكري ودور التعليم في تعزيز اللحمة الوطنية، ومتابعة الجوانب الفكرية في المجتمع المدرسي، ومحاربة الأفكار المتطرفة ومعالجتها ، وبذل الجهود للحصانة الفكرية للطلاب والطالبات ، والاستعداد الجيد بالبرامج والخطط لحماية الطلبة من أي مخاطر تمس فكرهم.

وقدم نخبة من الخبراء والموجهين التربويين والقيادات التعليمية في تعليم منطقة نجران ومحافظة شرورة عدداً من المحاضرات التثقيفية والتوعوية، تناولت التكامل بين الإدارات المختلفة تجاه الوعي الفكري ، وتفعيل دور مديري ومديرات المدارس لمهامهم في الدليل التنظيمي وانعكاساته.