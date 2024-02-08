“تعليم ينبع” يدعو الطلبة للتسجيل في برنامج “ريالي” لتعزيز الوعي المالي وثقافة الادخار

المناطق_ المدينة المنورة

دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع طلاب وطالبات التعليم العام بالمدارس الحكومية والأهلية، وبرامج التربية الخاصة، للتسجيل والمشاركة في برنامج “ريالي” لتنمية وتعزيز الوعي المالي وثقافة الادخار لدى الطلاب.

وسيتضمن البرنامج الذي أطلقته مؤسسة “ريالي” بالتعاون مع وزارة التعليم لتطبيقه في المدارس خلال هذا العام 2024م، العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى نشر ثقافة الوعي المالي والادخار لطلاب وطالبات التعليم، وإكسابهم مهارات التخطيط المالي والإدارة المالية، وتشجيع استثمار التقنيات الحديثة الآمنة في المجالات المالية، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات، واستثمار أوقات الطلبة ببرامج وأنشطة تعزز الوعي المالي ضمن المجتمع الطلابي، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط: Riyali.com .