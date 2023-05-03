تعليم ينبع يدعو الطلبة للمشاركة في جائزة المواطنة المسؤولة في دورتها الثانية

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دعت إدارة تعليم ينبع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية بمحافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، إلى المشاركة في الدورة الثانية لجائزة (المواطنة المسؤولة) إحدى الجوائز المقدمة من جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي والخاصة بالمبدعين من النشء من ٧ أعوام وحتى ١٨ عاماً، وسيكون آخر موعد لرفع المشاركات بتاريخ 2 ذو القعدة 1444هـ .

ووجهت الإدارة، جميع الطلبة للمشاركة في الجائزة والاستفادة من أهدافها والمتمثلة في دعم القدرات الاجتماعية للطلبة وإذكاء روح التنافس الإيجابي وخلق الإبداع في المبادرات الاجتماعية والتطوعية .

وأشارت إلى أن شروط الجائزة تتضمن: إن يتقدم المرشح بمبادرة واحدة أو عمل تطوعي واحد أو أكثر سبق تنفيذه، وأن تكون أفكار المبادرات المقدمة ذات قيمة ثرية ومضافة للعمل الاجتماعي، وأن تكون المبادرات المقدمة ذات أهداف واضحة وواقعية محددة، وأن تكون المبادرات أصيلة وإبداعية وذات فائدة محققة على أرض الواقع، وأن تكون خطط تنفيذ المبادرات واضحة وسلسة، كما يشترط إرفاق الشواهد والأدلة فيما يخص المبادرات والأعمال التطوعية.