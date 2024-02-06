“تعليم ينبع” يدعو للمشاركة في النسخة الثالثة لجائزة الشيخة حصة الصباح

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دعت إدارة تعليم ينبع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية, والمعلمين والمعلمات, وأولياء الأمور, إلى المشاركة في جائزة الشيخة حصة بنت سالم الصباح (أتمنى) في نسختها الثالثة, والتي يستمر التسجيل فيها حتى 30 فبراير 2024, داعية الراغبين في الاشتراك والتسجيل, إلى الاطلاع على معلومات الجائزة من خلال الموقع الرسمي لها www.atamanakw.com.

وأوضحت إدارة التعليم, أن الجائزة التي تختص في الريادة التربوية وتطوير التعليم, تهدف إلى تحفيز الشباب والمجتمع نحو المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية تحقيقاً للرؤية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال تنمية التعليم.