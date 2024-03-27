“تعليم ينبع” يُشارك في الاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء

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شاركت إدارة التعليم بمحافظة ينبع في الاحتفاء بيوم مبادرة “السعودية الخضراء”، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى إطلاق المبادرة في الـ 27 من مارس 2021م.

وبينت الإدارة أن الاحتفاء بهذه المناسبة يؤكد على دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين المحلي والدولي، وتنمية وحماية الغطاء النباتي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتشجير واستصلاح الأراضي، وحماية المناطق البرية والبحرية.

وأشارت إلى أنه تم إعداد حملة إعلامية متكاملة، تتضمن تقديم العديد من المواد والمنتجات الإعلامية التعريفية والتوعوية بالمبادرة، من خلال حساباتها الرسمية، وبمشاركة حسابات جميع مدارس تعليم المحافظة، للإسهام في تفعيل المبادرة، وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى المجتمع التعليمي نحو الوعي البيئي.