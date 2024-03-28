تعيين ازدهار علاف عضو مجلس إدارة “أشرقت”

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أصدر معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج قرار بتعيين الاستاذة ازدهار علاف عضو مجلس إدارة في شركة مطوفي الدول العربية “أشرقت” ويأتي هذا التعيين في سياق تحول شركات الطوافة إلى شركات مساهمة عامة مما يسهم في تعزيز وتنمية هذا القطاع وإدراجها في سوق الأسهم (تداول) تعزيزا للشفافية وخلق فرصاً اقتصادية جديدة للقطاع .

وقالت ازدهار علاف “إن هذه الثقة التي منحني إياها معالي الدكتور الربيعة مصدرا هاما لتعزيز الجهود و المضي قدما نحو المشاركة في تحقيق الأهداف المرجوة و الحرص المشترك على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 و تحفيز قطاع الحج والعمرة اقتصاديا وإعلاميا”.

ومن الجدير بالذكر أن علاف تتمتع بخبرة طويلة في المجال الاعلامي و المالي حيث عملت في القطاع البنك لفترة طويلة لتنتقل للعمل الاعلامي ولتركز على التحليلات المالية و التقارير الاقتصادية.