تعيين مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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صدر قرار مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بتعيين مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، برئاسة معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وعضوية كل من : معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، وسعادة المهندس زياد بن محمد الشيحة، وسعادة المهندس مطلق بن حمد المريشد، وسعادة الأستاذة رانيا بنت محمود نشار، وسعادة الأستاذ عبدالاله بن محمد النمر.

أنشئ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار مجلس الوزراء في 16 فبراير 2021، وصدر نظامه في 2 نوفمبر 2022، بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي، وسدّ الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع.