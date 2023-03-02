تعيين محمود دحدولي رئيساً تنفيذياً لشركة بداية لتمويل المنازل

المناطق_الرياض

وافق مجلس إدارة شركة بداية لتمويل المنازل “بداية” على تعيين الأستاذ محمود بن سليم دحدولي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتبارا من 1 مارس 2023. وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على التعيين بتاريخ 12 ديسمبر 2022.

وقد حصل “دحدولي” على درجة الماجستير في المصرفية الإسلامية من جامعة ويلز في المملكة المتحدة وتقلد عدة مناصب قيادية خلال فترة عمله الممتدة لفترة تزيد عن 18 عاماً، حيث كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي في شركة تكافل الراجحي.

من جهته عبر الأستاذ/ محمود دحدولي عن سعادته بتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة، مقدماً شكره وتقديره لمجلس إدارة شركة بداية لتمويل المنازل على ثقتهم، مؤكداً سعيه لتحقيق مستهدفات الشركة الاستراتيجية في نمو القطاع التمويلي وتنوع المنتجات.