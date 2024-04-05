تغيير مسمى كأس السوبر السعودي لكأس الدرعية للسوبر السعودي لعام 2024

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وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتفاقية مع شركة الدرعية يتم بموجبها اعتماد مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي لنسخة هذا العام من البطولة والتي ستقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 8-11 أبريل الجاري بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن هذه الخطوة تعكس الجهود الحثيثة بين الجهات الحكومية في تطوير الشراكات التي ترفع من مستوى التنافسية الاستثمارية وتعزز خطواتها في دعم توجهات السعودية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل إن الاتفاقية تأتي امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي في خلق الفرص التسويقية وأدواتها، والتي ستساهم هذه المرة في دعم واحدة من أهم الوجهات في السعودية، وذلك من أجل مواكبة جهود الدولة في فتح مسارات ترويجية جديدة لها مما يسهم في التعريف بمزاياها التاريخية والثقافية والسياحية التنافسية التي تحظى بها وحجم الدعم والتطور الكبير الذي يتحقق فيها، وذلك وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى الاستفادة من الجوانب والفرص الاستثمارية لرفع مداخيل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري إنزيريلو، بأن هذه الاتفاقية تمثل فرصة مميزة للاستفادة من النشاط والمسار الترويجي في السعودية من خلال المجال الرياضي وما يحظى به من اهتمام جماهيري كبير نتيجة اكتسابه أهم المزايا الترويجية من لاعبين عالميين وتنافسية كبيرة عالميًا، والحراك والتطور الكبير في مسار كرة القدم السعودية واستغلال ذلك في تسليط الضوء على الوجهة السياحية الأولى عالميًا للتراث والثقافة في المملكة بامتدادها التاريخي ودورها الريادي، وذلك من أجل تنفيذ مشاريع مستدامة في عناصرها التي تنبع من التراث والأصالة، وتقدم أسلوب حياة جديد لساكنيها إضافة إلى تحقيق التطلعات المشتركة في دعم تبادل الخبرات وتطويرها في نقل صورة جاذبة للدرعية من خلال الرياضة السعودية.