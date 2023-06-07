تقارير إعلامية: النصر يتعاقد مع زاها لاعب كريستال بالاس

المناطق_الرياض

أشارت تقارير صحفية: أن نادي النصر توصل لإتفاق مع جناح فريق كريستال بالاس اللاعب الرائع ويلفريد زاها من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واضافت تلك التقارير الصحفية:- أن نادر النصر قام بإتخاذ إجراءات رسمية من أجل توقيع صفقة التعاقد مع زاها ، حيث يرغب النادي في تدعيم صفوف فريقه .

وحسب ما أعلنه الصحفي المشهور رودي جاليتي : أن اللاعب الرائع ويلفريد زاها ، تواصل بشكل رسمي مع نادي النصر وأصبح مستعد لكي يوقع العقود ، والذهاب إلى مدينة الرياض.

ويذكر بأن نادي النصر قد توصل قدم عرض التعاقد علي زاها بمبلغ قدره 15 مليون يورو سنوياً ، وذلك لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وسوف يرحل اللاعب الرائع ويلفريد زاها عن صفوف كريستال بالاس بأنه لاعب حر ، حيث سوف ينتهي تعاقده مع الفريق في نهاية يونيو الحالي .