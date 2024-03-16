تقام في 16 ساحة بلدية.. 256 فريقاً يتنافسون في بطولة كأس أمانة الرياض الرمضانية

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تشهد 16 ساحة بلدية في العاصمة الرياض منافسات بطولة كأس ‫أمانة منطقة الرياض‬ الرمضانية في نسختها الـ 19 لكرة القدم، وسط تفاعل جماهيري وإقبال من هواة المستديرة حيث هيأت الساحات البلدية بأحدث المرافق والتجهيزات الرياضية.

واكتسبت هذه البطولة شعبية واسعة وتنافساً قوياً ومشوقاً، حيث يخوض غمار نسختها الحالية 256 فريقاً محلياً بواقع يتجاوز 4 آلاف لاعب، إضافةً إلى 50 حكمًا مؤهلًا و32 مشرفًا.

وتستمر البطولة التي انطلقت في اليوم الأول من رمضان حتى يوم 19 من الشهر الكريم، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين والجماهير على المشاركة والتفاعل خلال مدة البطولة.

وتأتي هذه البطولة الرياضية ضمن جهود الأمانة لتعزيز التفاعل المجتمعي وروح الرياضة وتعزيز الصحة واللياقة البدنية خلال شهر رمضان المبارك.