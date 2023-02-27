تقطيع عارضة أزياء ووضعها في ثلاجة وإخفاء رأسها

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ألقت الشرطة في هونغ كونغ القبض على 3 أشخاص، بتهمة قتل عارضة الأزياء آبي تشوي (28 عاماً)، والتي عثر على أجزاء من جسدها في ثلاجة بأحد المنازل على مشارف المدينة، إلى جانب الأدوات التي استخدمت في تقطيع الجثة.

وعثرت الشرطة على أجزاء من جثة تشوي، (الجمعة)، لكنها لم تعثر على الرأس والجذع واليدين.

واستحوذت جريمة القتل البشعة، التي تعرضت لها العارضة، على الصحف المحلية في الوقت الذي تبحث فيه السلطات عن الأجزاء الباقية من جسدها باستخدام طائرات مسيرة وفريق من المتخصصين في النزول على المنحدرات باستخدام الحبال. والعارضة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع، وظهرت الأسبوع الماضي على الغلاف الرقمي لإحدى المجلات التي تصدر في موناكو وتهتم بالأزياء والفنون.