تقنيات عالمية وجودة عالية تميز النظام الصوتي بالمسجد النبوي

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يتميز النظام الصوتي في المسجد النبوي بجودته العالية وتقنياته العالمية, التي تمكنه من نقل صوت الإمام والمؤذن أثناء النداء للصلاة وإقام الصلاة، والخطب إلى المصلين بكل صفاء، وذلك عن طريق سمعات ضخمة موزعة على جنبات المسجد وساحاته، بإشراف نخبة من المهندسين والكوادر المتمرسة.

ويتكون النظام الصوتي من نظامين نظام رئيسي ونظام احتياطي، يعمل في الحالات الطارئة أثناء الصلوات كما يوجد نظام للطوارئ يدعم النظامين الرئيسي والاحتياطي، موزع عند المحراب والمنبر والمكان المخصص للجنائز.

وتعد غرفة الصوت من التقنيات العالمية المتخصصة في نقل الصوت وتوزيعه، من خلال التحكم به علواً وانخفاضاً بحسب الحاجة، بالإضافة لتسجيل الصلوات كما يتم مراقبة الأجهزة بشكل مستمر.