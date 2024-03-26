“تقني تبوك” يفوز بالمركز الثاني والثالث في الابتكارات والمبادرات المجتمعية في نسختها الثانية

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حقق فريق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المركز الثاني ضمن مسار افضل ابتكار مجتمعي يعالج خدمة ذوي الاعاقة والمركز الثالث ضمن مسار أفضل مبادرة تطوعية والذي يتناول إيجاد مبادرات تخدم ضيوف الرحمن في مسابقة الابتكارات والمبادرات المجتمعية في نسختها الثانية لهذا العام والمنظمة من إدارة الإنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض.

وتأتي مشاركة الفريق في مسار افضل حل مبتكر بأبتكار بوت رقمي ( D.HELPER AI )يعمل بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة يخدم ذوي الاعاقة داخل المواقع الالكترونية (الحكومية/التعليمية والترفيهية).

ومشاركة الفريق لأفضل مبادرة تطوعية بتطبيق (عونك ياضيف الرحمن) تطبيق يقدم الخدمات اللوجستية تتيح التنقل داخل المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بأستخدام السيارت المخصصه للتنقل تحت ادارة الجهات المختصة.

وقدم مدير عام الإدارة بتبوك المهندس علي البلوي التهنئة لأبناءه وبناته أعضاء الفريق وللمشرفين والمشرفات وللكليات التقنية في رعايتهم لهذه النماذج الموهوبة من المتدربين والمتدربات، متمنياً لهم التوفيق ومزيداً من التميز.