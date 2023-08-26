تكريم مبتعث لفوزه بجائزة رئيس المنظمة الكندية لأعصاب الأطفال لأفضل بحث علمي لعام 2023م

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كرّم القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية لدى كندا الدكتور محمد بن عبدالله الجبرين، الطبيب أحمد بن نايف السحلي المبتعث لدراسة الزمالة بتخصص طب المخ والأعصاب لدى الأطفال، وذلك لفوزه بجائزة رئيس المنظمة الكندية لأعصاب الأطفال لأفضل بحث علمي لعام 2023م.

وتمكّن الطبيب المبتعث خلال بحثه المتميز من إثبات مرضية ٣ طفرات جينية بقناة أيون الكلوريد في ٣ مرضى ممن يعانون من مرض الصرع بعد أن صنّفت طفراتهم من قبل بأنها طفرات ذات أهمية غير واضحة.

يذكر أن الطبيب السحلي له العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات الطبية العالمية والتي أثرت البحث العلمي في مجال تخصصه.