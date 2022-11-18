تلسكوب ضخم يراقب الشمس بدءاً من 2023

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أعلنت وكالة شينخوا أن الصين استكملت تجميع أكبر تلسكوب أرضي تم تصميمه لمراقبة الشمس وتأثيرها على الأرض، وسيبدأ عمله عام 2023.

وجاء في منشور على الوكالة: «إن العلماء الصينيين أكملوا تجميع أكبر تلسكوب أرضي مخصص لمراقبة الشمس، وجرى تركيب آخر هوائي تابع له.. وتلسكوب داوتشنغ الراديوي الذي طوّر في إطار مشروع Meridian من المفترض أن يبدأ عمله عام 2023، وستراقب هوائياته التوهجات الشمسية لدراسة تأثيرها على الأرض». ويتكون التلسكوب الأرضي المذكور من 313 هوائياً موزعة في دائرة قطرها أكثر من 1000 متر.