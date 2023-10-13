تمديد تكليف 5 مديري تعليم

المناطق_الرياض

أصدر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان قراراً اليوم بتمديد تكليف 5 مُديري تعليم مناطق.

وجاء في القرار الذي اطلعت “أخبار24” عليه، تمديد تكليف محمد بن سليمان بن محمد الفريح بالعمل مديراً عاماً للتعليم في منطقة القصيم، وتمديد تكليف الدكتور سامي بن غازي بن ضيف الله العتيبي بالعمل مديراً عاماً للتعليم في المنطقة الشرقية.

كما تضمن القرار تمديد تكليف ماجد بن عبدالرحمن بن عثمان القعير مديراً عاماً للتعليم في منطقة تبوك، وتمديد تكليف الدكتور منذر بن عبدالله بن ابراهيم البليهد بالعمل مديراً عاماً للتعليم في منطقة حائل، بالإضافة إلى تمديد تكليف الأستاذ ملهي بن حسن بن محمد عقدي بالعمل مديراً عاماً للتعليم في منطقة جازان.

ونص قرار وزير التعليم على أن يمارس المكلفون الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات، وأن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ انتهاء تكليفهم السابق، وإلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.