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تناول الأسبرين يحمي كبار السن من الجلطات.. حقيقة أم أكذوبة

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 21 أكتوبر 2022 - 3:56 مساءً

كشف الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن حقيقة أن تناول الأسبرين لمن هم فوق سن الأربعين يُساعدهم في الوقاية الأولية من الجلطات.

ونشر خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:معلومة خاطئة، يجب أخذ دواء الأسبرين بعد عمر 40 سنة للوقاية الأولية من الجلطات”.

وأضاف: “الصحيح، هناك شروط يجب تواجدها وموانع يجب انتقاؤها قبل أن يصرف الطبيب الاسبرين لأي شخص”.

 

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 21 أكتوبر 2022 - 3:56 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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