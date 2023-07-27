تنبيه مهم من “حساب المواطن” بخصوص راتب الأبناء

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ألزم حساب المواطن، المستفيد الرئيسي – رب الأسرة – بالإفصاح عن دخل التابعين، لاحتسابه ضمن مبلغ الأسرة.

وقال عبر “خدمة المستفيدين” في موقع “تويتر”: “في حال وجود دخل للتابع لابد من الافصاح عنه، وسيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة”.

وأضاف: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩”.

تغيير رقم الجوال

وفي إفادة سابقة، أصدر حساب المواطن، توضيحًا للمستفيدين بشأن تغيير رقم الجوال.

وردًا على تساؤل لأحد المستفيدين حول رغبته في تغيير رقم الجوال دون أن يتمكن من ذلك، قالت “خدمة المستفيدين”: “لابد أن يكون رقم الجوال غير مسجل مسبقًا في برنامج حساب المواطن”.

وأوضح برنامج “حساب المواطن” طريقة تغيير رقم الجوال، في الخطوات التالية:

-تسجيل الدخول إلى بوابة “حساب المواطن” من هنا.

-الذهاب إلى صفحة بيانات المستفيد، والضغط على “تغيير رقم الجوال”.

-تعبئة البيانات المطلوبة لتغيير رقم الجوال.