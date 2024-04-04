تنويه بشأن تأجيل موعد إخلاء العقارات في بعض أحياء بوابة الدرعية

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أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن تأجيل موعد إخلاء العقارات في بعض الأحياء ضمن نطاق بوابة الدرعية.

تأجيل موعد الإخلاء

وقالت هيئة تطوير بوابة الدرعية في تنويه “إشارة إلى ما تم تداوله حيال تأجيل موعد إخلاء العقارات المنزوعة ضمن نطاق مشروع بوابة الدرعية، فإن الهيئة تؤكد تأجيل موعد إخلاء العقارات المنزوعة وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 21805 وتاريخ 1443/4/6 والواقعة في حي الفيصلية وبعض الأجزاء المجاورة له في محافظة الدرعية.

وأضافت الهيئة أنه فيما يخص باقي المناطق المعلن عنها (النخيل والخزامى وعرقة)، سيتم التعامل معها وفق ما تم الإعلان عنه سابقًا.

إجراءات صرف التعويضات

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة بدء المرحلة النهائية من إجراءات صرف تعويضات ملّاك العقارات التي تم نزع ملكيتها في أجزاء من أحياء (الخزامى، النخيل، عرقة)، وذلك عملًا بالمبادئ التوجيهية الصادرة بهذا الشأن وتماشيًا مع خطط الإخلاء التي تم التواصل بها مع ملّاك العقارات وممثليهم.

وطلبت الهيئة من جميع ملّاك العقارات، بحسب بيان لها، المبادرة باستكمال إجراءات ومتطلبات الصرف أو استكمال المتطلبات الناقصة في حال وجودها، وفقًا لما تمَّ التواصل به مسبقًا من قبل ممثلي الهيئة.