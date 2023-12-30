توتنهام يعلن انتقال لوريس للدوري الأمريكي

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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم السبت، رحيل حارسه الفرنسي المخضرم هوجو لوريس إلى صفوف لوس أنجلوس جالاكسي بعقد انتقال دائم لمدة عام مع خيار التمديد لعامين إضافيين.

وأصدر توتنهام بيانًا رسميًا، جاء فيه:” أحد أعظم من خدم النادي، السابع في قائمة أكثر اللاعبين ظهورًا على الإطلاق برصيد 447 مباراة في جميع المسابقات”.

أضاف توتنهام:” لوريس كان قائد توتنهام لمدة تسع سنوات، سينهي هوجو ارتباطاً دام 11 عاماً معنا لمغامرة جديدة في أمريكا”.

أتم توتنهام:” بعد مرور أكثر من 11 عاماً ولم ينظر للوراء، يستطيع لوريس أن ينظر بكل فخر لما قضاه في النادي، أصبح قائداً لنا في نوفمبر 2014 وارتدى شارة القيادة حتى أنهت الإصابة موسمه في 2022 -2023 في أوائل أبريل وقاد النادي لنهائي أبطال أوروبا في 2019″.