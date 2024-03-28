توريس: صلاح “مسح” تاريخي.. وقابلت ذلك بـ”ابتسامة”

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كشف فرناندو توريس لاعب ليفربول السابق أنه كان سعيداً بعدم حطم النجم المصري محمد صلاح أرقامه التاريخية مع الفريق، مشيراً إلى أن الأخير أحد أفضل لاعبي العالم في العقد الأخير.

وأصبح الأيقونة المصري خامس هداف في تاريخ نادي ليفربول، وحطم رقم توريس في موسمه الأول بعدما أصبح أكثر لاعب يسجل للفريق الأحمر في باكورة مواسمه بملعب “أنفيلد” .

وقال توريس الذي زامل صلاح في تشيلسي عام 2014 لموقع “ليفربول”: شاهدت خطواته الأولى في ملاعب كرة القدم الإنجليزية وحينها كان صغيراً ولم يحصل على دقائق لعب كافية، لكنه ذهب إلى إيطاليا وعاد لاعباً مختلفاً والآن نشاهد ما يفعله في كل أسبوع.

وواصل: تواصلت مع صلاح كثيراً وحقيقة كنت سعيداً لأنه حطم أرقامي التاريخية، إنه لاعب كبير ومن الأفضل في العالم خلال العقد الأخير، كان فقط يحتاج نادياً مثل ليفربول ليثق بقدراته وفقا لـ “العربية”.

وختم: كنت سعيداً للغاية عندما مدد تعاقده مع ليفربول قبل عامين، أنا متأكد بأنه سيترك “أنفيلد” وهو ضمن قائمة أعظم اللاعبين بتاريخ النادي، لقد أثبت ذلك وما زال لديه الكثير للقيام به.