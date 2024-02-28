توقيع ثمان اتفاقيات بمنتدى الخرج الصناعي

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف توقيع 8 اتفاقيات على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي بمحافظة الخرج.

وشملت الاتفاقيات المبرمة اتفاقية ثلاثية بين غرفة الرياض و غرفة الخرج و غرفة المجمعة تقوم بموجبها كل غرفة بتعزيز وتسهيل المبادرات التي تخص القطاع الصناعي وإقامة المعارض المشتركة لتعزيز دور الشركات الصناعية وتبادل الزيارات والاستشارات ودعم تنمية القطاع, والاهتمام بإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات التي تركز على الاستقطاب والاستثمار والتنمية.

وقدمت عدد من الشركات مبادرات متنوعة لدعم قطاع الصناعة, حيث وقعت اتفاقية بين شركة العبيكان وشركة الفنار وشركة كابلات الرياض, واتفاقيات بين الغرفة والكلية التقنية بمحافظة الخرج.

وتضمنت اتفاقية معهد الصناعات الغذائية تطوير برامج التدريب والتوظيف في قطاع صناعة الأغذية, وتحديد الاحتياج التدريبي لتأهيل ودعم وزيادة كفاءة العاملين في القطاع, إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي.

وحددت اتفاقية شركة وإي إم إيه للاستشارات البيئية تبادل الخبرات والدراسات الموجهة لقطاع الأعمال والمجتمع وتوفير الدعم الاستشاري في المجالات البيئية وتحليل التغيرات المناخية وتقييم الملوثات وإحاطتها ومعالجتها وتصميم البنية التحتية الخضراء إضافة إلى تقييم المصادر المائية وإدارتها نوعيًا وكميًا.

وجاءت اتفاقية جمعية الأسر الاقتصادية لتعزيز الدور الاجتماعي لقطاع الأعمال في تسويق ودعم البرامج والدورات التأهيلية.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعت مع مؤسسة المجلس الابتكاري والإداري ” أصدقاء الإستراتيجية ” لتقديم برامج مشتركة ودورات ومعارض واستشارات شاملة للجمعيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة موجهة لقطاع الأعمال والمجتمع.

وتضمنت اتفاقية الهوية العصرية لتقديم مجلة صناعة الخرج بعد الموافقة عليها وتنظيم ورش عمل ومعارض مشتركة لتطوير المحتوى للقطاع.

وشهد المنتدى في يومه الأول حضور تجاوز 4095 شخصاً استفادوا من 3 ورش عمل و 3 جلسات حوارية.