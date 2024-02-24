“توقّفت في لحظة الانفجار المرعب”.. بيع ساعة “قنبلة هيروشيما الذرية” في مزاد

ومن بين المقتنيات الأخرى التي عُرضت في المزاد: نسخة موقعة من “الكتاب الأحمر الصغير” للزعيم الصيني السابق “ماو تسي تونغ”، بيعت مقابل “250” ألف دولار، وصكّ موقع من جورج واشنطن، وهو أحد صكين معروفين تم التوقيع عليهما من رئيس وطرحا في السوق، مقابل “135473” دولارًا أمريكيًّا، وقائمة التحقق من إعداد الوحدة القمرية لمركبة أبولو 11، وبيعت مقابل “76533” دولارًا أمريكيًّا؛ بحسب دار المزادات.