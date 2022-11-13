“توكلنا” يوضح خطوات استعراض الحجوزات المتوفرة لدخول الحرمين عبر “أبلغني”

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أوضح تطبيق “توكلنا”، طريقة وخطوات استعراض الحجوزات المتوفرة للدخول إلى الحرمين الشريفين بكل سهولة من خلال خدمة “أبلغني” في بوابة المناسك.

وبيّن التطبيق، أن الخطوات تتضمن الدخول إلى بوابة المناسك من خلال صفحة الخدمات الموجودة في قائمة الخدمات الدينية، ثم الضغط على إصدار تصريح جديد، وبعدها يقوم التطبيق بتوجيه المُستخدم إلى صفحة إصدار تصريح وزارة الحج والعمرة، ومن خلالها يتم اختيار التصريح المراد.

ولفت إلى أن الخطوات تشمل قيام التطبيق بعدها بعرض التطبيق التواريخ المتاحة، وعند عدم توافر حجوزات في نفس اليوم يقوم التطبيق بإظهار خيار أبلغني عند توافر حجوزات اليومين القادمين، ثم يتم إشعار المستخدم عند توفر الحجز.