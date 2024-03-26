تونس ترحب بمطالبة مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزّة

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رحبت تونس بمطالبة مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزّة، داعية إلى ضرورة احترام هذا القرار وتنفيذه الفوري وغير المشروط واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تسريع نسق ونطاق دخول المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني دون عوائق، وتوفير الحماية الدولية له، ووضع حدّ للحصار الجائر المفروض عليه.

وشدّدت في بيان لوزارة الخارجية التونسية “على أن الواجب والمسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته؛ من أجل وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني حتى يستردّ حقوقه كاملة ويقيم دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس”.