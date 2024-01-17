توني كروس: تفاجأت بصافرات الاستهجان في السعودية لأن تصريحاتي عنهم كانت قبل 6 أشهر واعتقدت أنهم نسوها

المناطق_متابعات

تحدث لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، توني كروس، عن صافرات الاستهجان ضده من قبل الجماهير في السعودية خلال بطولة كأس السوبر الإسباني.

ونجح ريال مدريد في حصد اللقب من جديد في السعودية بعد الفوز على غريمه برشلونة 4-1 في النهائي، يوم الأحد الماضي، على ملعب “الأول بارك” في العاصمة الرياض.

ولكن أبرز ما كان في مباريات ريال مدريد بعيدًا عن الأهداف هو صافرات وصيحات الاستهجان ضد كروس، وذلك لأنه كان دائم الانتقاد للتطور في الكرة السعودية، بسبب الصفقات القوية في دوري روشن.

وتحدث كروس عن رأيه في تلك الصحيات خلال حواره مع شقيقه، فيليكس، عبر البرنامج الإذاعي “Einfach mal Luppen”، وقال: “ما حدث كان جديدًا علي، ولكنه مثيرًا”.

وتابع: “يمكنك التعاطف مع شخص يعاني مع مثل هذه التصرفات في الملاعب الخارجية، لم أتوقع ما حدث على الإطلاق، لم أفكر في الأمر حتى”.

وأضاف: “بالطبع، هذا حدث لأنني لم أقتنع بأن يترك اللاعبين الشباب الدوريات الأوروبية من أجل الانتقال إلى السعودية، كان هذا هو تصريحي منذ 6 أشهر ولكنني نسيته”.

واستمر: “عندما سمعت صيحات وصافرات الاستهجان للمرة الأولى، اعتقدت أنها ليست لي، لكن بعد ذلك أدركت أنها هذا كله لي، لكن الأمر لم يزعجني، لم يؤثر علي طريقة لعبي، بل بالعكس كان الامر ممتعًا ومضحكًا”.

وواصل تصريحاته: “بدأت الصافرات تقل أكثر فأكثر (يضحك)، عندما تم استبدالي، أصبح الجميع يطلقون تلك الصافرات، لكنني كنت ابتسم وربما هذا يؤكد لي أنني كنت على حق بشأن تصريحاتي”.

وزاد: “الأمر المضحك أن جميع من في الملعب يرتدون قميص ريال مدريد، ربما كان هناك 200 مشجع لأتلتيكو مدريد في نصف النهائي و1000 مشجع لنادي برشلونة في النهائي”.

واستمر: “يبدو وأن الصافرات قد قلت لأنهم بدأوا يدركون جيدًا أنني ألعب لفريقهم، هذه هي النكتة الحقيقية، إذا وصفنا هؤلاء بالفعل مشجعين لنادي ريال مدريد”.