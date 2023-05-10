«تويتر».. الدخول كل 30 يوماً أو حذف الحساب

المناطق_منابعات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» إيلون ماسك، أن منصة التواصل الاجتماعي، ستحذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لعدة سنوات.

وأضاف، أن المستخدمين على منصة التدوينات الصغيرة قد يشهدون انخفاضاً في عدد المتابعين.

ووفقاً لسياسة «تويتر»، يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول على حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل 30 يوماً لتجنب الحذف نهائياً، لأنها ظلت غير نشطة لفترة طويلة.

وحذفت «تويتر» الشهر الماضي العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات من الملف الشخصي لآلاف الأشخاص، ومن بينهم مشاهير وصحفيون وسياسيون بارزون.

وجعل ماسك التحقق من الحسابات بالعلامة الزرقاء باشتراك، في خطوة قال إنها ستعالج مشكلة الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.