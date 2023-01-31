تويتر تسدّد أول قسط من فوائد الديون منذ استحواذ ماسك عليها

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قالت مصادر مطلعة إن شركة منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية تويتر دفعت أول قسط فوائد ديون منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها في أكتوبر الماضي مقابل أكثر من 44 مليار دولار، منها قروض بقيمة 5ر12 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن تويتر سددت القسط لمجموعة من 7 بنوك بقيادة بنك الاستثمار مورجان ستانلي، التي أصبحت مرتبطة بهذه الديون بعد فشلها في إعادة بيعها لمستثمرين آخرين.

ووفق حسابات بلومبرغ ومستثمرين غير مشاركين في تمويل صفقة الاستحواذ على تويتر، فإن القسط الأول يقدر بنحو 300 مليون دولار. وكان مقررا سداده يوم 27 يناير الحالي، أي بعد حوالي 3 أشهر من اتمام الصفقة التي أدت إلى تحويل شركة تويتر لشركة خاصة وشطب سهمها من البورصة.

وتتضمن حزمة قروض تويتر حوالي 5ر6 مليار دولار كانت البنوك المقرضة تأمل في إعادة بيعها لمستثمرين آخرين و6 مليارات دولار كقرض معبري مقسم بالتساوي على شريحتين؛ واحدة مضمونة والثانية بغير ضمانات، كانت تأمل البنوك في بيعها كسندات عالية المخاطر.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، قال ماسك إن ميزانية الشركة تحتوي على سيولة قيمتها مليار دولار فقط، كما ألمح علانية إلى فكرة إعلان إفلاس تويتر، مشيرا إلى التراجع الحاد في إيراداتها نتيجة انسحاب بعض المعلنين من المنصة منذ استحواذه على الشركة.