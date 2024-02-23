تيباس يؤكد: مبابي في طريقه إلى ريال مدريد

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أبدى رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس قناعته بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيوقّع أو أنّه وقّع بالفعل مع ريال مدريد، حسب ما قال لصحيفة “ليكيب” الفرنسية اليومية في مقابلة نُشرت، الجمعة.

وأبلغ مبابي (25 عامًا)، ناديه باريس سان جرمان، في فبراير الماضي نيته الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

وقال تيباس: مع العلم أنه سيترك باريس سان جرمان، هناك فرصة بنسبة 99% أن يوقع مبابي لريال مدريد. لكنني لا أعرف ما إذا كان قد وقع بالفعل.

وأضاف تيباس: إنها أخبار كبيرة لريال مدريد ولكرة القدم الإسبانية. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. من وجهة نظري، جود بيلينغهام وهالاند ومبابي هم اللاعبون الثلاثة المهيمنون على هذا الكوكب، واثنان منهم أصبحوا في ريال مدريد.

وذكرت مصادر مطلّعة على هذا الشأن انّ المفاوضات حول راتب اللاعب اصبحت متقدمة بين الطرفين وفق “العربية”.

وأشاد تيباس بالطريقة التي يُدار بها ريال مدريد، وقال: من الناحية الاقتصادية، فإنهم فعالون للغاية.

وتابع: في الوقت الحالي، نتائجهم المالية جيدة جدًا ويمكنهم إنفاق أكثر بكثير مما ينفقون. كان ريال مدريد يقظًا للغاية من الناحية المالية ومستعدًا للتعاقد مع مبابي.