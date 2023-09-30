ثغرة أمنية خطيرة في “جوجل كروم”

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أصدرت شركة “جوجل” الأمريكية، تحديثاً طارئاً لإصلاح الثغرة الأمنية الفورية الخامسة في متصفح “جوجل كروم”، والتي تُعد من الثغرات الأمنية شديدة الخطورة التي استغلها المهاجمون خلال العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن التحديث استهدف معالجة ثغرة “CVE-2023-5217″، وذلك من خلال الإصدار ذي الرقم 117.0.5938.132 من المتصفح الخاص بأجهزة سطح المكتب التي تعمل بأنظمة تشغيل ويندوز ولينوكس.

وتتسبب هذه الثغرة في تعطل نظام التشغيل أو تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وهي تنتُج عن ضعف تجاوز سعة المخزن المؤقت في تشفير VP8 مفتوح المصدر، الأمر الذي يمكن المهاجمين من استغلالها في الولوج لقاعدة بيانات المتصفح والتلاعب بها.