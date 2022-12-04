ثلاثة أفلام عالمية في بداية العروض الأولى لأفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الثاني

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شهد شباك تذاكر مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية إقبالاً كبيراً من الجمهور بجميع شرائحه، مع بداية العروض الأولى لأفلام المهرجان الذي يستمر حتى يوم 10 ديسمبر الجاري.

وبدأت العروض الأولى للمهرجان بالعرض العالمي الأول لفيلم “الخلاط+”، للمخرج فهد العماري، وعرض لفيلم “ع مفرق طريق”، للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي، وعرض لفيلم “جنيات إنشرين”، وأحدث أفلام المخرج الحائز على جائزة الأوسكار “مارتن ماكدونا”.

ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

وكرَّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي خلال إطلاق العروض الأولى للأفلام الممثل والمنتج الهندي الكبير “شاروخان” تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، والنجمة “يسرا”، والمخرج “جاي ريتشي”، وذلك لإسهاماتهم في صناعة السينما والأفلام.