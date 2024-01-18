“جاكو”.. شريك إعلامي للمنتدى السعودي للإعلام ومعرض “فومكس”

المناطق_الرياض

أعلن المنتدى السعودي للإعلام، انضمام تطبيق “جاكو” كشريك إعلامي للمنتدى، في نسخته الثالثة، ولمعرض مستقبل الإعلام “فومكس” المقام على هامشه، خلال الفترة من 19 – 21 فبراير المقبل، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتليفزيون، وبالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين.

ويحرص المنتدى السعودي للإعلام من خلال شراكاته المتنوعة مع الجهات العامة والخاصة، إلى تعزيز صناعة المحتوى، ورفع مستوى جودة صناعة الإعلام، ودفعه لمواكبة أحدث التقنيات.

ويتيح تطبيق “جاكو”، خيارات متعددة في صناعة المحتوى، بأساليب إبداعية، حيث يجمع بين الجودة والترفيه والبث المباشر والفيديوهات القصيرة.

ويعود المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، تأكيداً على أهميته ودوره الفاعل في تحقيق الأثر الإيجابي الممتد في فضاء الإعلام، وسعياً إلى تطوير صناعته بالسعودية، واكتشاف أحدث تقنياته، في ظل عالم متغير على جميع الأصعدة، وخلق مجتمع حيوي وفعال للفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال، بجانب تعزيز مكانة المملكة إعلامياً.

ويُقام ضمن فعاليات المنتدى؛ معرض مستقبل الإعلام “فومكس”، تحت عنوان “مستقبل الإعلام”، وهو معرض فني وتقني وإعلامي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

ويستعرض المعرض التجارب الحديثة في الصناعة الإعلامية، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، ومواكبة الإيقاع السريع للتحولات الإعلامية من خلال استقطاب الكيانات والخبرات الرائدة في مجال الإنتاج العالمي.