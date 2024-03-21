جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مبادرة “إفطاركم معنا”

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نظَّمت عمادة شؤون الطُّلاب بجامعة أم القرى , اليوم , بالتَّعاون مع معهد تعليم اللغة العربيَّة لغير النَّاطقين بها , مبادرة: “إفطاركم معنا”؛ بمشاركة ٢٥ طالبًا من الطَّلبة الدَّوليين؛ بهدف التَّبادل الثَّقافي، والتَّواصل الإنساني في شهر رمضان المبارك.

وأكَّد عميد معهد تعليم اللغة العربيَّة لغير الناطقين بها الدكتور عبدالرحمن القرني أنَّ هذه المبادرة تعدّ تعزيزًا للتواصل الإيجابي بين الطِّلبة والجامعة، وتوطيدًا لمشاعر الألفة بينهم؛ بالإضافة إلى إكسابهم بعض المعلومات حول طبيعة مكَّة المكرَّمة والمشاعر المقدَّسة في الليالي الرمضانيَّة المباركة.

يذكر أنَّ الجامعة تقيم خلال شهر رمضان المبارك العديد من البرامج الثقافيَّة والرياضيَّة المتنوعة لطلبة الجامعة من قبل عمادة شؤون الطُّلاب بالتَّعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الجامعة.