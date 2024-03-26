جامعة الأميرة نورة تواصل استقبال طلبات التقديم على 22 برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا بشراكات محلية ودولية

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تواصل عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، استقبال طلبات التقديم على 22 برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا، التي تتيحها للعام الجامعي 1446هـ، بشراكات محلية ودولية مع جامعات وجهات أكاديمية ومهنية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، ويُحقق قيمة مضافة إلى جودة التعليم.

وتغطي البرامج النوعية المقدَّمة تخصصات متنوعة، تشمل ماجستير العلوم في إدارة الأعمال، وماجستير العلوم في علوم التمريض, تخصص “ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة”، بالشراكة مع جامعة مدينة دبلن، وماجستير العلوم في الطاقة والابتكار بالشراكة مع جامعة سوانزي.

ويأتي ذلك ضمن جهود عمادة الدراسات العليا للإسهام في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، الرامية إلى إعداد مخرجات وكفاءات منافسة للإسهام في التنمية الوطنية، من خلال بناء منظومة التكامل مع سوق العمل، وتعزيز المعارف والمهارات والقيم، وتقديم حزمة من البرامج الأكاديمية والمهنية التي تستشرف المستقبل، وتحقق التميُّز في التعليم والتعلُّم.

ويستمر التقديم على البرامج المحلية حتى 18 أبريل 2024م, والبرامج بالشراكة مع جامعات خارجية حتى 14 يوليو 2024م.

ويمكن الاطلاع على معلومات برامج الدراسات العليا، وشروط القبول، ومنح التميُّز، والمواعيد، وطريقة التقديم، في الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا من خلال الرابط التالي:

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/graduatestudies_programs.aspx