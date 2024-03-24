جامعة الأميرة نورة تُنظِّم مجموعة من الورش التدريبية لتطوير وتعزيز المهارات

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نظَّمت عمادة البحث العلمي والمكتبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من الورش التدريبية، استهدفت منسوبات الجامعة من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية؛ بهدف تطوير وتعزيز المهارات الوظيفية.

الورشة التدريبية “تطبيقات الذكاء الاصطناعي للباحث العلمي”، اشتملت على التعريف بالذكاء الاصطناعي ومجالاته، والتدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتدريب أيضًا على استخدام البحث، والترجمة، والكتابة العلمية، باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أما ورشة “معايير نقد الأبحاث والمخططات العلمية”؛ فكانت تهدف للتعريف بالنقد العلمي، وأهم آدابه، وخطوات نقد الأبحاث والمخططات العلمية، ومعايير نقد الأبحاث والمخططات العلمية.

وتهدف ورشة عمل “تحليل البيانات النوعية باستخدام برنامج Maxqda “، للتعريف بإسهام هذا البرنامج في تحويل البيانات النوعية إلى بيانات يمكن للباحثين إدخالها إلى البرنامج ومن ثم تصنيفها، وتحليلها، واستخلاص الأنماط المختلفة منها.

وعقدت العمادة العديد من الورش المتنوعة في موضوعات عدة، منها ورشة “تحليل البيانات الإحصائية باستخدام برنامج Excel”، وتضمَّنت استخراج الإحصاءات الوصفية باستخدام برنامج Excel، وإنشاء الرسوم البيانية؛ لتكون المتدربة قادرة على إدخال البيانات في البرنامج.

وتأتي هذه الورش ضمن جهود عمادة البحث العلمي والمكتبات للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، الرامية إلى ريادة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال دراسات وأبحاث المرأة، ودعم القيادات النسائية، ودعم مشاركة المرأة في التنمية.