جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تنظم “ملتقى البحث والتطوير والابتكار”

المناطق_أشرف العصيمي

تحت رعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، نظمت الجامعة “ملتقى جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للبحث والتطوير والابتكار”، بعنوان “تطلعات وأولويات وطنية لتنافسية وريادة عالمية، وذلك على مسرح الجامعة الرئيسي بالخرج.

ويهدف الملتقى إلى إثراء ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار وتشجيعها وزيادة إنتاجها بما يحقق النمو الاقتصادي والازدهار الوطني، وتضمن الملتقى جلسة حوارية حول البحث والتطوير في الجامعات ودوره في تحقيق التطلعات والأولويات الوطنية قدمها المدير التنفيذي للعمليات بهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور رامي بن خليل نيازي، وورشتين عمل بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين لمناقشة أبرز الممكنات وأهم التحديات ذات العلاقة لتحقيق التطلعات الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار، الأولى بعنوان حقوق الملكية الفكرية في الجامعات قدمها المدير التنفيذي للسياسات والتشريعات بالهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذ سعد بن ناصر العاصم، والثانية بعنوان التحول الناجح استراتيجيات إدارة نقل التقنية لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية قدمها مدير مركز البحث والتطوير بجامعة الأمير سطام الدكتور ثامر بن سليمان المنيف، كما شهد الملتقى تكريم الفائزين بجوائز البحث والابتكار.

وعلى هامش الملتقى دشن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي المرحلة الأولى لمختبر البحث والتطوير والابتكار والذي تم تجهيزه بأحدث الوسائل والخدمات والتي تتواكب مع طموحات وتطلعات قطاع البحث والتطوير والابتكار لتعزيز الاقتصاد المعرفي بالمملكة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي إيماناً من الجامعة بدورها المحوري في دعم قطاع البحث والتطوير والابتكار ونشر ثقافته في ظل ما تعيشه المملكة اليوم من تطورات علمية وتقنية، وتطلعات وأولويات وطنية طموحة في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة.