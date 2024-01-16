‏جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز‬⁩ بالخرج تستقبل وفداً من فريق هيئة كفاءة الإنفاق

المناطق_واس

استقبلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، اليوم، وفداً من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميَّة برئاسة نائب رئيس هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للأصول والمرافق المهندس تركي بخاري.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والهيئة، كما استعرضا سير أعمال الدعم والتمكين المقدمة من الهيئة للجهات الحكومية.

وتأتي هذه الاستضافة في إطار حرص جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية المختلفة وتحقيقاً للتكامل في مجال كفاءة الإنفاق من خلال رفع كفاءة وفاعلية عقود التشغيل.